الرئيس عون دعا المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد عند الساعة السابعة من مساء اليوم للبحث في موضوع #حريق_المرفأ – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 16:50

الرئيس عون دعا المجلس الاعلى للدفاع للانعقاد عند الساعة السابعة من مساء اليوم للبحث في موضوع #حريق_المرفأ

منذ 25 mins 10 September، 2020
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