إدارة السجون الصهيونية ترفض زيارة المحامي للاسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 16:50

إدارة السجون الصهيونية ترفض زيارة المحامي للاسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس

منذ 25 mins 10 September، 2020
أخبار موقع المنار
عربي وإقليمي - فلسطين

أعلنت “مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى” في فلسطين الخميس أن “ما تسمى مصلحة السجون الصهيونية، رفضت زيارة المحامي للأسير المضرب عن الطعام منذ 46 يوما على التوالي ماهر عبد اللطيف حسن الأخرس في مشفى كابلان المدني في الداخل المحتل”.

وأوضحت المؤسسة أن “طلب المحامي للزيارة جاء بناءً على تواصل المحامي مع الطبيبة المختصة في المستشفى أبلغته أن الوضع الصحي للأسير الأخرس خطير جدا ويرفض إجراء الفحوصات الطبية وتناول المدعمات والفيتامينات”.

ويعاني الأسير الاخرس من أوضاع صحية سيئة أجبرت إدارة مصلحة السجون الصهيونية على نقله في 27 من آب/أغسطس الفائت من زنازين عزل سجن عوفر إلى عيادة سجن الرملة بعد فقدانه ما يزيد عن 20 كيلو من وزنه.

واعتقل الاخرس في 27 تموز/ يوليو الفائت، وأعلن عن إضرابه عن الطعام بعد تحويله للاعتقال الإداري أربعه أشهر قابلة للتجديد.

المصدر: فلسطين اليوم

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