وزير الدفاع الايراني: ازاحة الستار عن مدمرة وصائدة ألغام نهاية العام الحالي

أعلن وزير الدفاع الايراني العميد أمير حاتمي، أنه “سيتم بنهاية العام الحالي الايراني (20 آذار/مارس 2012) وايضا لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس، إزاحة الستار عن العديد من المنتجات الدفاعية محلية الصنع، بما في ذلك مدمرة جديدة من طراز جماران وصائدة الغام”. وأوضح العميد حاتمي في تصريح للصحفيين على هامش تفقده شركة “ايران ترانسفو” بمحافظة زنجان (شمال) الخميس “اليوم نحن نحمد الله على المشاعر الجياشة التي تسود البلاد اليوم، واصرارنا على أنه لا سبيل امام غطرسة وجشع وممارسات الأعداء الاجرامية سوى تعزيز الجهود والانتاج الوطني.”

وتابع أن “الجهود المضنية والهادفة الى تعزيز مسيرة الانتاج باتت ملحوظة في ارجاء البلاد اليوم؛ لافتا في السياق الى تدشين العديد من المشاريع التنموية اسبوعيا برعاية رئيس الجمهورية وفي شتى المحافظات والمدن الايرانية.

المصدر: ارنا