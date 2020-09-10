غرفة ادارة الكوارث في عكار: تسجيل 11 إصابة جديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 16:50

غرفة ادارة الكوارث في عكار: تسجيل 11 إصابة جديدة

منذ 39 mins 10 September، 2020
كوارث
لبنان

افاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن “تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد موزعة على البلدات التالية: ببنين4، حلبا2، المحمرة1، منيارة1، مشحا1، بيت ايوب1، برقايل1.
ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين المسجلين منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم الى 461مصابا”.
الحالات الايجابية قيد المعالجة: 203.
كما سجل 13 حالة شفاء جديدة ليصبح العدد الاجمالي لحالات الشفاء: 252 حالة.
اما حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة فبلغت: 399حالة.
هذا وارفق بالتقرير جدول لتوزع الحالات واعدادها في البلدات والقرى العكارية.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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