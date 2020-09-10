غرفة ادارة الكوارث في عكار: تسجيل 11 إصابة جديدة

افاد التقرير اليومي لغرفة ادارة الكوارث في محافظة عكار عن “تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد موزعة على البلدات التالية: ببنين4، حلبا2، المحمرة1، منيارة1، مشحا1، بيت ايوب1، برقايل1.
ليرتفع العدد الاجمالي للمصابين المسجلين منذ منتصف آذار الماضي وحتى اليوم الى 461مصابا”.
الحالات الايجابية قيد المعالجة: 203.
كما سجل 13 حالة شفاء جديدة ليصبح العدد الاجمالي لحالات الشفاء: 252 حالة.
اما حالات الحجر المنزلي قيد المتابعة والمراقبة فبلغت: 399حالة.
هذا وارفق بالتقرير جدول لتوزع الحالات واعدادها في البلدات والقرى العكارية.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام