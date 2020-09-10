التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه #الصياد دون عوائق – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 10 2020 - 15:00

التحكم المروري: #حركة_المرور كثيفة على اوتوستراد الرئيس لحود باتجاه #الصياد دون عوائق

منذ 21 mins 10 September، 2020
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة