بالفيديو ..هكذا تبدو سماء #بيروت بسبب حريق اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 15:00

بالفيديو ..هكذا تبدو سماء #بيروت بسبب حريق اليوم

منذ 24 mins 10 September، 2020
تقارير مصورة - لبنان

بالفيديو ..هكذا تبدو سماء #بيروت بسبب حريق اليوم

 

المصدر: موقع المنار

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