 وزير الصحة العماني: وباء “كوفيد 19” مستمر والحالات في ازدياد في السلطنة والعالم

أكد وزير الصحة العماني أحمد السعيدي الخميس، أن وباء كورونا المستجد (كوفيد 19) مستمر بالانتشار؛ لافتاً إلى ازدياد عدد الحالات المسجلة محلياً وعالمياً. وقال السعيدي، خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا المكلفة بالتعامل مع وباء كورونا، “الحالات في ازدياد على المستوى المحلي والعالمي، ولابد من المؤسسات الالتزام بالحد الأقصى العاملين بما لا يتجاوز 70 بالمئة من العاملين”، مضيفاً “إمكاننا تجنب الموجة الثانية من كوفيد 19، بالتزامنا بالإجراءات الاحترازية”.

وشدد السعيدي على أن “الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، هم أكثر المتأثرين بالوباء”؛ مؤكدا أن وزارة الصحة العمانية تتواصل مع كل الشركات المتقدمة في صناعة اللقاحات ضد “كوفيد 19”. وأعرب الوزير العماني عن أمله في أن يتوفر اللقاح ضد كورونا المستجد، نهاية العام الحالي؛ مشيراً إلى أن “السبب الأساسي لتقليل عدد وفيات الأطفال في السلطنة هو التطعيمات”. وأوضح السعيدي، أن “استبيان في 105 دول ذات الدخل المتوسط، أظهر أن 90 بالمئة من الخدمات الصحية تأثرت بسبب الجائحة؛ مؤكدا أن المؤسسات الصحية الأولية في السلطنة تواصل عملها منذ بداية الجائحة، ولم تتأثر به”.

ووفقا لمنصة “كورونا في دوت كوم”، سجلت عُمان، خلال الـ 24 ساعة الماضية، 398 إصابة جديدة بالفيروس، إضافة إلى 11 وفيات جراء تداعياته؛ بينما تم تسجيل 410 حالات تعافي من المرض. وبلغ إجمالي الإصابات في عمان 88337 حالة، والوفيات 762 حالة؛ فيما ارتفع العدد التراكمي لحالات الشفاء من “كوفيد 19” في السلطنة 83525 حالة. وتأتي سلطنة عمان في المركز السادس على قائمة الإصابات بالنسبة للدول العربية، وفي المركز الـ 37 عالميا.

المصدر: سبوتنيك