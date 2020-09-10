استمرار عملية إطفاء حريق المرفأ بمشاركة طوافات الجيش اللبناني والدفاع المدني – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 10 2020 - 15:00

استمرار عملية إطفاء حريق المرفأ بمشاركة طوافات الجيش اللبناني والدفاع المدني

منذ 47 mins 10 September، 2020
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة