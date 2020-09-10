بلديتا طلوسة وميس الجبل دانتا العقوبات على حسن خليل وفنيانوس

دانت بلدية طلوسة في بيان، قرار الخزانة الأميركية “الذي طاول الأخوين العزيزين الوزير والنائب علي حسن خليل والوزير السابق يوسف فنيانوس”، معتبرة أنه “قرار غير ذي قيمة وليس له جدوى على المستوى الداخلي والوطني وهو وسام شرف لهما ولكل المخلصين لقضايا شعبهم وأمتهم”. ورأت أن “ما يصدر عن الإدارات الاميركية الظالمة هو للضغط على المناوئين لمشروعها الإستكباري وخدمة للكيان الصهيوني التوسعي”.

بدورها، قالت بلدية ميس الجبل في بيان: “نبارك للنائب علي حسن خليل وسام الشرف الجديد الذي ناله من خلال قرار العقوبات الاميركية عليه وعلى حركته ووطنه من خلفه، وهذا تأكيد جديد، على اننا على الدرب الصحيح والطريق السليم، كما أراد الامام الصدر وكما أوصانا الشهداء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام