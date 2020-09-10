مدير عام الصليب الأحمر جورج كتانة: لا إصابات في حريق المرفأ وهو حريق محدود ناتج عن إحتراق إطارات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 15:00
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الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
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مدير عام الصليب الأحمر جورج كتانة: لا إصابات في حريق المرفأ وهو حريق محدود ناتج عن إحتراق إطارات
منذ 56 mins
10 September، 2020
عاجل
حريق المرفأ
مرفأ بيروت
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