ماكرون: سنحاول التوصل لموقف موحد وصارم تجاه تركيا

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس، أن “الدول الأوروبية ستحاول العمل على التوصل إلى سياسية موحدة حول تركيا”، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ نهج صارم ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، متطرقًا إلى التوتر في شرق البحر المتوسط. وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي بمدينة أجاكسيو بجزيرة كورسيكا جنوبي البلاد، أنه “سنحاول التوصل لسياسة أوروبية موحدة بشأن تركيا”، مضيفًا أنه “هناك رغبة في تجنب التصعيد، لكن على تركيا أن توضّح نيتها في بعض المناطق”.

وشدد الرئيس الفرنسي أيضًا في ظل توتر مع أنقرة أن هدفه “هو إعادة تفعيل حوار فعّال مع تركيا”، مؤكدا على ضرورة “اتباع الأوروبيين لنهج جدي وصارم مع أردوغان”. وأشار في حديثه إلى أن “تركيا لم تعد شريكا لنا في منطقة شرق المتوسط”، وذلك في ظل صدام مع اليونان وقبرص حول التنقيب عن الثروات الطبيعية في المنطقة.

المصدر: سبوتنيك