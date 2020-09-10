القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف “هدف مهم” في الرياض بصاروخ بالستي وطائرات مسيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 13:06

القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف “هدف مهم” في الرياض بصاروخ بالستي وطائرات مسيرة

منذ 11 mins 10 September، 2020
بالستي يمني
اليمن - عربي وإقليمي

أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت “هدفاً مهماً” في العاصمة السعودية، الرياض، بصاروخ بالستي وطائرات مسيّرة.

وذكر بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن “سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا مهما في عاصمة العدو السعودي “الرياض” بصاروخ بالستي نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد3 المسيرة”.

وأضاف أن الاستهداف “يأتي رداً على التصعيد المستمر من قبل العدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز”، متوعداً السعودية “بعمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا العظيم وشعبنا العزيز”.

المصدر: المسيرة

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