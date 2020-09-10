القوات المسلحة اليمنية تعلن استهداف “هدف مهم” في الرياض بصاروخ بالستي وطائرات مسيرة

أكدت القوات المسلحة اليمنية أنها استهدفت “هدفاً مهماً” في العاصمة السعودية، الرياض، بصاروخ بالستي وطائرات مسيّرة.

وذكر بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، أن “سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذا عملية عسكرية مشتركة استهدفت هدفا مهما في عاصمة العدو السعودي “الرياض” بصاروخ بالستي نوع ذوالفقار و4 طائرات صماد3 المسيرة”.

وأضاف أن الاستهداف “يأتي رداً على التصعيد المستمر من قبل العدو وحصاره المتواصل على بلدنا العزيز”، متوعداً السعودية “بعمليات مؤلمة وموجعة إذا ما استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا العظيم وشعبنا العزيز”.

المصدر: المسيرة