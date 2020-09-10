المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة على هدف مهم في عاصمة العدو السعودي #الرياض – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 13:06

المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: نفذ سلاح الجو المسير والقوة الصاروخية عملية عسكرية مشتركة على هدف مهم في عاصمة العدو السعودي #الرياض

منذ 17 mins 10 September، 2020
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