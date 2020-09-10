كركي أعلن عن اطلاق المنصة الالكترونية الخاصة بمصلحة الاشتراكات في الضمان

أطلق المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي منصة الكترونية خاصة بالمديرية المالية – مصلحة الاشتراكات، اعتبارا من يوم الاثنين في 14 ايلول الحالي”.

وجاء في بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق: “في اطار الاجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولتسهيل حصول أصحاب العمل والمضمونين على خدماتهم، ومنعا للاكتظاظ في مكاتبه ومديرياته كافة في ظل تفشي فيروس كورونا، وبعد انطلاق العمل بالمنصات الالكترونية لحجز المواعيد مسبقا ، في معظم مكاتب الصندوق، تعلن إدارة الصندوق إطلاق منصة الكترونية خاصة بالمديرية المالية – مصلحة الاشتراكات اعتبارا من يوم الاثنين 14 ايلول 2020، وتدعو أصحاب العمل والمراجعين لحجز مواعيد مسبقة عبر رابط المنصة التالي:

https://www.picktime.com/0f01652a-f78e-4c3c-a955-76f96c7fe46e

أو من خلال صفحة الصندوق على موقع Facebook

تعتمد هذه المنصة حصرا، من اجل اجراء المعاملات التالية:

1. تقديم طلب تقسيط

2. تسديد الدفعة الاولى من التقسيط وتوقيع السندات

3.دفع تقرير تفتيش

وللمناسبة، أثنى المديرالعام للصندوق الدكتور محمد كركي على “جهود مستخدمي المديرية المالية – مصلحة الاشتراكات والمستخدمين المكلفين تطويرالمنصات الالكترونية التي اثبتت فعاليتها في مكاتب الصندوق وسهلت امور المضمونين واصحاب العمل وحالت دون انتظارهم لفترات طويلة من اجل انجاز معاملاتهم”.

كما يدعوهم الى تكثيف جهودهم لتطوير هذه المنصات فتصبح جزءا من المكننة الشاملة التي يعمل الصندوق على انجازها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام