بلدية النبي شيت: لالتزام المصابين والمخالطين الإجراءات الوقائية

أكدت بلدية النبي شيت أن نتائج الفحوصات المخبرية التي أجريت لبعض الأهالي بينت إصابة عدد منهم بفيروس كورونا، والذين باتوا معروفين من قبل الجميع ومن دون ذكر اسمائهم، بالإضافة إلى عدد غير قليل من المخالطين بهم، استكملت عمليات الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من حالاتهم، وتم إلزام المصابين الحجر المنزلي خلال المدة القانونية بعد صدور نتائج الفحوصات”.

وأوضح المجلس البلدي أن “هذا الوباء ليس جريمة ولا عملا شائنا، بل ابتلاء من رب العالمين، لذلك يطلب من أهالي البلدة الكرام إتخاذ اقصى درجات الوقاية الصحية اللازمة، منها وضع الكمامة، وعدم التخالط، واعتماد التباعد الإجتماعي لمنع تفشي هذا الوباء القاتل، كما تم إقفال المقامات والمساجد حتى اشعار آخر “.

وأشار إلى أن “الأجهزة الأمنية ستقوم بدوريات في البلدة للتحقق من التزام تدابير الوقاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام