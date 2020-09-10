عودة أكثر من 400 لاجئ سوري إلى أرض الوطن خلال الــ24 ساعة الأخيرة

أفاد مركز استقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين أنه أكثر من 400 لاجئ عادوا إلى سوريا من أراضي لبنان خلال الــ24 ساعة الأخيرة. وفي هذا السياق قال المركز في نشرة إخبارية له بهذا الشأن نُشرت على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع الروسية: “خلال الــ24 ساعة الأخيرة عاد 429 لاجئا (منهم 129 امرأة و219 طفلا) إلى سوريا من أراضي لبنان عن طريق معبري جديدة يابوس و تلكلخ الحدوديين، بينما لم تسجل عودة لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر نصيب الحدودي.

وبحسب المركز، عاد 11 نازحا إلى أماكن إقامتهم الدائمة داخل البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة. كما قامت الوحدات الفرعية التابعة لسلاح الهندسة العسكرية للجيش العربي السوري خلال الــ24 ساعة الأخيرة بتطهير الأراضي من الألغام في مدينة دوما وبلدتي مزرعة محمود والريحان بريف دمشق و ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا ، على مساحة 2.1 هكتار، بالإضافة إلى قيام خبرائها باكتشاف وتدمير 43 عبوة ناسفة.

المصدر: سبوتنيك