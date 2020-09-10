ماكرون: على الدول الأوروبية اتباع نهج جدي وصارم مع أردوغان وتركيا لم تعد شريكا لنا في شرق المتوسط (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 13:06

ماكرون: على الدول الأوروبية اتباع نهج جدي وصارم مع أردوغان وتركيا لم تعد شريكا لنا في شرق المتوسط (سبوتنيك)

منذ 29 mins 10 September، 2020
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