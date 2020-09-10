القاضي صوان أنهى الإستماع الى إفادتي نجار واللواء صليبا ويستمع الاثنين الى افادة اللواء ابراهيم

يستمع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان الإثنين المقبل 14 أيلول الجاري الى إفادة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم بعد عودة الأخير من فرنسا.

وأنهى صوان اليوم الإستماع الى إفادتي وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وذلك في جلستين منفصلتين،على أن يستكمل الاستماع الى إفادات الوزراء الذين تعاقبوا على وزارات الأشغال والمالية والعدل منذ العام 2013.

يشار الى أن المحقق العدلي، وبحسب القانون، يوجه كتاب دعوة الى الوزير المعني للإستماع الى إفادته كشاهد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام