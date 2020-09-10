مجلس علماء فلسطين أثنى على موقف هنية في المحافظة على المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 10 2020 - 11:04

مجلس علماء فلسطين أثنى على موقف هنية في المحافظة على المقاومة

منذ 9 mins 10 September، 2020
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لبنان

أثنى رئيس الهيئة الإستشارية والناطق الرسمي لمجلس علماء فلسطين في لبنان والخارج الشيخ محمد صالح الموعد، في تصريح ، على موقف رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية خلال زيارته الى لبنان، “في التنسيق الكامل مع محور المقاومة، وادانة الإعتداءات الصهيونية المستمرة بحق شعبنا وأقصانا واعتبار السكوت عليها وصمة عار على جبين العالم ومجلس الأمن”.

واعتبر الموعد أن “ما سمعناه من هنية من تصريحات ومقابلات ولقاءات ومخاطبة الجماهير الفلسطينية، يؤسس عليه للمرحلة القادمة بالمحافظة على الثوابت وعلى المقاومة ووحدة الصف حتى تحرير كل فلسطين، والسعي الدؤوب لتحقيق المصالحة، وترتيب البيت الفلسطيني”.

وراى أن “كلام هنية كان متقدما في رفض التطبيع واعتبار أي علاقة مع العدو الصهيوني حرام شرعا، وأن كل من يتعامل مع العدو الصهيوني مهما علا شأنه هو خائن لله ورسوله وأمته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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