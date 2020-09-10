قرار لمحافظ الجنوب باقفال مالية صيدا جراء اصابة موظفة تعمل في مكتب مراقبة الضرائب

أصدر محافظ الجنوب منصور ضو قرارا، صباح اليوم، قضى باقفال مبنى ادارة المالية في سرايا صيدا الحكومية بعدما أبلغت موظفة تعمل في مكتب مراقبة الضرائب في الطابق الارضي من المبنى، الادارة المعنية عن اصابتها بالفيروس بعد اجرائها اختبار الـPCR اثر مخالطتها زوج اختها المصاب بالوباء.

وعملت مصلحة الصحة في محافظة لبنان الجنوبي بالتنسيق مع المسؤولين المعنيين في المالية على متابعة أوضاع الموظفين الذين يعملون مع الموظفة في المكتب نفسه، وهما اثنان، لاجراء الفحص اللازم لتبيان حالهما، ايجابية كانت ام لا، بالاضافة الى معرفة ما اذ خالطت موظفين من بقية المكاتب في الطابق او المبنى ليصار بنتيجتها الى اتخاذ الاجراءات اللازمة.

وقد توجهت فرق من بلدية صيدا لتعقيم المبنى حرصا على سلامة وصحة الجميع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام