أسترازينيكا تكشف: توقف التجارب الحالية على لقاح كورونا حدث “للمرة الثانية”

نفت شركة أسترازينيكا الأمريكية، الأربعاء، ما قالته تقارير إخبارية حول أن تجارب لقاحها فيروس كورونا قد توقفت بسبب حالة التهاب النخاع الشوكي المستعرض – وهي حالة التهابية نادرة تصيب النخاع الشوكي.

وأضاف الشركة: “التقارير التي تدعي أنها تستند إلى التعليقات التي أدلى بها رئيسنا التنفيذي في وقت سابق اليوم، التي تفيد بأننا أكدنا أن أحد المشاركين في تجربتنا السريرية عانى من التهاب النخاع المستعرض غير صحيحة”.

وقال متحدث باسم أسترازينيكا، في بيان أُرسل عبر البريد الإلكتروني إلى CNN، إن الرئيس التنفيذي للشركة ذكر أنه لا يوجد تشخيص نهائي قبل إجراء المزيد من الاختبارات.

وأشار أنه “سيتم تسليم هذه الاختبارات إلى لجنة سلامة مستقلة ستراجع الحدث وتضع تشخيصًا نهائيًا”.

وقالت أسترازينيكا، الثلاثاء، إنها أوقفت مؤقتًا تجارب اللقاح على مستوى العالم بسبب حدث لم يتم الكشف عنه، لكنها لم تحدد ما هو.

ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مصدر قوله إن أحد المتطوعين في التجربة مصاب بالتهاب النخاع المستعرض.

ويوم الأربعاء، ذكر موقع STAT News أن الرئيس التنفيذي للشركة، باسكال سوريوت، أخبر المستثمرين في مؤتمر عبر الهاتف أنه تم إيقاف التجربة لأن امرأة متطوعة في التجربة ظهرت عليها أعراض تتفق مع التهاب النخاع المستعرض.

وقال المتحدث باسم أسترازينيكا إن حادثة مماثلة وقعت في وقت سابق.

وتابع: “يمكننا أيضًا أن نؤكد أنه كانت هناك فترة توقف تجريبية وجيزة في يوليو تموز (الماضي) أثناء إجراء مراجعة السلامة بعد التأكد من إصابة أحد المتطوعين بحالة غير مُشخصة من التصلب المُتعدد، التي خلصت اللجنة المستقلة إلى أنها لا علاقة لها باللقاح”.

المصدر: سي ان ان