دونالد ترامب: تصرفت بطريقة قللت من الذعر بخصوص فيروس كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم الأربعاء، إنه “تصرف بطريقة يعتقد أنها قللت من الذعر بخصوص فيروس كورونا المستجد”.

وأضاف ترامب أن إدارته لا تريد أن تبث الذعر في الأماكن العامة أكثر من وباء كورونا.

وتابع قائلا: “آخر شيء تريد القيام به هو خلق حالة من الذعر”.

وتأتي التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة “سي إن إن” ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان “الغضب” للصحفي بوب وودورد، في وقت سابق اليوم أن ترامب أقر في فبراير بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار.

وأضاف الكتاب أن ترامب قلل من شأن الفيروس لأنه لم يكن يريد خلق حالة من الذعر.

وكتب ودورد في كتابه عن إدارة ترامب، أن الرئيس قلل من تداعيات الفيروس مرارا، بحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” يوم الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي في حديثه مع ودورد في منتصف مارس 2020: “كنت أرغب دائما في التقليل من خطر الفيروس، وما زالت أفضل ذلك، لأنني لا أريد أن أحدث حالة من الذعر”، وفقا لما ذكر في الكتاب.

وكان الرئيس ترامب يعتقد أن فيروس كورونا ربما كان أكثر فتكا خمس مرات من الإنفلونزا وأنه بمثابة مرض مميت، كما يقول خلال مجموعة من المقابلات مع صاحب كتاب “الغضب”.

وتعد الولايات المتحدة من أكثر الدول تضررا بالوباء من حيث عدد الإصابات، حيث يتجاوز إجمالي الإصابات فيها 6.33 مليون حالة.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني، إن الرئيس ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن مدى خطورة وباء فيروس كورونا.

المصدر: وكالات