قوات الاحتلال تعتقل شابا من بيت لحم والمستوطنون يهاجمون سيارات الفلسطينيين بين نابلس وجنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، شابا من مخيم عايدة، شمال بيت لحم بالضفة المحتلة فيما هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين بين جنين ونابلس.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب مروان محمود فرارجة (33 عاما)، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وفي ذات السياق، هاجم مستوطنون، الليلة، مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين جنين ونابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن مجموعة من المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين بالحجارة بالقرب من مدخل مستوطنة “حومش” المخلاة بين جنين ونابلس.

وأضاف: إن أكثر من 10 مركبات تضررت وتحطمت نوافذها بفعل استهدافها من قبل المستوطنين.

المصدر: فلسطين اليوم