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September 10 2020 - 08:58

حرائق الغابات تستعر في خمس مدن وبلدات بولاية أوريغون الأمريكية

منذ 38 mins 10 September، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

قالت كيت براون، حاكمة ولاية أوريغون الأمريكية اليوم الأربعاء، إن حرائق الغابات التي تستعر في الولاية وصلت إلى ديترويت وبلو ريفر وفيدا وفينكس وتالنت.

وأضافت براون في إفادة صحفية أن الحرائق، التي أجبرت السلطات على إجلاء السكان من معظم منطقة مدفورد في جنوب أوريغون، قد تتسبب في “خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات”.

وتوقع المركز الوطني لمكافحة الحرائق استمرار الحرائق الكثيفة خلال شهر سبتمبر في أغلب مناطق الغرب، وخلال شهر أكتوبر في أجزاء من جبال روكي الشمالية وولاية كاليفورنيا، كما أشار إلى أن الأجواء الحارة والجافة هي السبب الرئيسي للحرائق.

المصدر: وكالات

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