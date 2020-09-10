رغم خطورة الوجبات السريعة… 3 فوائد صحية للشاورما

كشفت اختصاصية روسية في الأنظمة الغذائية، عن احتواء الشاورما على فوائد صحية لجسم الإنسان.

وقال الخبيرة أولغا بورلاكوفا، إن ارتباط تناول الوجبات السريعة، بالأضرار الصحية يعود إلى عدة عوامل، بحسب صحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية.

وأضافت: “أولًا، ليست كل مطاعم وجبات الشارع تلتزم بمعايير صحية، ما يزيد من خطر التسمم بعد تناول تلك الوجبات”.

وتابعت بورلاكوفا أن “هناك عامل ضار آخر، وهو استخدام كميات كبيرة من الزبدة والزيت المكرر، ما يضاعف خصائص ضارة لعجين الخميرة، ويقتل فوائد الخضروات واللحم”.

وأضحت الطبيبة أن معظم وجبات الشارع يتم طهيها على أساس عجين الخميرة الذي تهضمه المعدة بشكل سيئ للغاية إلى جانب دقيق القمح، وهو العامل الثالت.

وأكدت أنه رغم ما سبق إلا أن الشاورما تعتبر وجبة شارع أقل ضررا مقارنة بوجبات سريعة أخرى، ويتعلق هذا الأمر باستخدام الخبز وكمية كبيرة من الخضروات، متابعة “إن الشاورما تتضمن كمية كافية من الخضروات الطازجة التي تساعد في الهضم الأفضل للحم وتقلل الوزن، ولا تكون الشاورما عادة مالحة، ما لا يؤدي إلى زيادة الإحساس بالجوع، ويعني ذلك أنك لن ترغب بعد تناولها في تناول المزيد من وجبات الطعام”.

المصدر: سبوتنيك