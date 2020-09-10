عالمة أمريكية تتحدث عن مدى فعالية اللقاح الروسي “سبوتنيك V”

قالت أستاذة في جامعة جورج ميسون الأمريكية والحاصلة على دكتوراه في العلوم البيولوجية، أنتشا بارانوفا، إن اللقاح الروسي قادر على منح مناعة تماثل المناعة الطبيعية لدى الشخص.

وأضافت الخبيرة لوكالة “سبوتنيك”، “وسيساعدنا هذا على الصمود حتى ظهور لقاحات أكثر تقدمًا ذات تأثيرات طويلة الأمد”.

وأوضحت البروفيسورة، “بعد التعرف على بيانات لقاح الذي أنتجه معهد “غامالي” المنشورة في مجلة لانسيت، اتضح لي أن هذا اللقاح ليس الحل النهائي… لأن المناعة التي يحدثها العقار هي نفس المناعة التي تتكون ردا على مرض معدي، ولمكافحة فيروس كورونا بشكل فعال، نحتاج إلى مناعة تتفوق على المناعة المذكورة”.

وتابعت، “هذا اللقاح هو أول حل لحماية المجتمع، ويقلل بشكل طفيف من ضغط “كوفيد-19” على حياتنا. ثم نحتاج إلى لقاح آخر ، يمكن أيضًا تطويره تطويره في روسيا أيضا، على سبيل المثال، من قبل شركة “فيكتور”.

ونشرت المجلة العلمية الدولية الرائدة “لانسيت” يوم الجمعة الماضي نتائج مرحلتين من التجارب السريرية للقاح الروسي “سبوتنيك V”.

وتوالت ردود الأفعال حول اللقاح الروسي ضد “كوفيد-19″، كما قام علماء وخبراء حول العالم أيضا بالتعليق على فعالية اللقاح الروسي.

المصدر: سبوتنيك