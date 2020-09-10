“شطرنج الفايكنغ”… العثور على لعبة كاملة القطع في ساحة معركة حدثت قبل ألف عام…

عثر أحد عمال المناجم في بريطانيا على مجموعة كاملة للعبة قديمة جدا يطلق عليها “شطرنج الفايكنغ” يعود تاريخها لأكثر من ألف عام تقريبا.

واكتشف عامل المناجم المتقاعد ميك بوت (73 عامًا) اللعبة القديمة والأثرية في منطقة توركسي التابعة لمقاطعة لينكولنشاير البريطانية، حيث تشير الدراسات أن مقاتلي الفايكنغ كانوا يقيمون معسكرات قتالية في تلك المناطق في عام 872 بعد الميلاد.

ويعتبر مكان الاكتشاف أحد المراكز العسكرية أو المعسكرات الكبرى التي كانت بمثابة موقع دفاعي واستراتيجي للفايكنغ في فترات أشهر الشتاء والتي استخدمت في عمليات الاستعداد والتدريب لغزو إنجلترا.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كانت القطع جزءا من لعبة استراتيجية تسمى “هانيفاتفال”، وهي تشبه لعبة الشطرنج وكانت شائعة لدى الجنود في ذلك الوقت والتي تساعد على تدريس الجنود العمليات الاستراتيجية في ساحة المعركة.

وتم طرح المجموعة الكاملة والنادرة من قطع ألعاب الفايكنغ للبيع بعد اكتشافها بواسطة جهاز الكشف عن المعادن للبيع في مزاد في “ديكس نونان ويب” (DNW) في لندن، يوم الثلاثاء المقبل 15 سبتمبر/ أيلول.

المصدر: سبوتنيك