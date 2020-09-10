“الجبهة الديمقراطية”: جامعة الدول العربية قامت بتأبين دورها وميثاقها

قال عضو المكتب السياسي في “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” تيسير خالد “كنا نعرف أن جامعة الدول العربية ليست في مستوى الاحداث التي تعصف بالمنطقة وقد جاء اجتماعها الاربعاء على مستوى وزارء الخارجية يؤكد ذلك”.

وأضاف خالد “الجامعة تكلمت اليوم(الاربعاء) بلغة مزدوجة، من جهة رفضت مشروع القرار الفلسطيني الذي طالب بإدانة التطبيع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ومن جهة ثانية وربما لرفع العتب والحرج أكدت تمسكها بما يسمى مبادرة السلام العربية”.

وأكد خالد ان “جامعة الدول العربية قامت اليوم بتأبين دورها وميثاقها”.

يُشار إلى ان جامعة الدول العربية أسقطت مشروع فلسطيني يدين اتفاق الامارات والعدو الاسرائيلي التطبيعي.

المصدر: فلسطين اليوم