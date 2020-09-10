حالة وفاة و255 اصابة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

أعلنت “وحدة مكافحة كورونا القدس المحتلة” عن وفاة مسنة من المدينة المقدسة من حي واد الجوز بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الوفيات الى ٣٦ منذ بداية انتشار الجائحة.

واضافت الوحدة ان “المدينة شهدت الاربعاء رقماً قياسياً من الاصابات بلغ ٢٥٥ اصابة مقدسية جديدة وهو الاعلى ليوم واحد منذ شهر اذار/مارس الماضي اضافة الى ١٣٦ حالة تعاف ليرتفع عدد الحالات النشطة الى ١٨٦٢ حالة”.

وناشدت الوحدة “المواطنين بالالتزام بالحظر الليلي في المناطق الحمراء والتعليمات الصادرة من وزارة الصحة الاسرائيلية لايقاف سلسلة انتشار الفيروس و تقليص عدد الاصابات”.

المصدر: فلسطين اليوم