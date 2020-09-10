بايدن: ترامب كذب عن سبق إصرار بشأن كورونا وهذا بمثابة خيانة

هاجم جو بايدن المرشح الديمقراطي في انتخابات الرئاسة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، قائلا إن تهوينه من شأن فيروس كورونا يعد بمثابة “خيانة” مات بسببها العديد من الأمريكيين.

وفي كلمة أمام مؤيديه بولاية ميشيغان الأربعاء، قال بايدن “لقد كذب ترامب عن سبق إصرار بشأن الفيروس والخطر الذي شكله على البلاد لأشهر”.

وأضاف بايدن “لقد كانت المعلومات بحوزته، لقد كان يعرف مدى خطورة الفيروس، وبينما كان هذا الوباء المميت يتفشى في بلدنا، فشل هو في إنجاز عمله عن قصد”، وتابع “لقد كانت خيانة كلفت أرواح الأمريكيين”.

وجاءت تصريحات بايدن بعد نشر محتوى مقابلات تشير إلى أن ترامب أقر في فبراير/شباط الماضي، بأنه كان يعرف مدى خطورة فيروس كورونا المستجد وقدرته على الانتشار، لكنه لم ينقل هذه المعلومات إلى الشعب الأمريكي لأنه لم يكن يرغب في إثارة الذعر.

المصدر: روسيا اليوم