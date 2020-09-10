“مستشار الرئيس عباس”: هل انتصر المال السياسي المغمس بالذل على الكرامة العربية؟

علق “قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس محمود عباس للشؤون الإسلامية والعلاقات الدينية” محمود الهباش على فشل الجامعة العربية في التوصل لتوافق بشأن مشروع قرار يرفض التطبيع بين الإمارات والعدو الإسرائيلي.

وتساءل الهباش “هل تخلت جامعة الدول العربية اليوم عن فلسطين، وانحازت إلى جانب إسرائيل في موقفها من التطبيع العربي معها؟”، وأضاف “هل انتصر المال السياسي المغمس بالذل على الأخلاق والكرامة العربية حين لم تستطع الجامعة العربية أن تدين الخروج على الموقف العربي التاريخي الرافض للتطبيع مع دولة الاحتلال قبل إنهاء احتلالها للأرض العربية؟”.

وتابع الهباش “فلسطين اليوم تبقى تقاتل وحدها في مواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني الساعي للهيمنة على الشرق الأوسط، وسوف تنتصر بإذن الله ولو بعد حين”.

وفشلت جامعة الدول العربية يوم الأربعاء، في التوصل إلى توافق بشأن مشروع قرار فلسطيني يقضي برفض اتفاق التطبيع المبرم بين الإمارات والعدو الإسرائيلي.

المصدر: فلسطين اليوم