البيت الأبيض: ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن كورونا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكيناني الأربعاء إن “الرئيس دونالد ترامب لم يتعمد تضليل الأمريكيين بشأن مدى خطورة وباء فيروس كورونا”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن كشفت تسجيلات حصلت عليها شبكة “سي إن إن” ومأخوذة من كتاب جديد يحمل عنوان “الغضب” للصحفي بوب وودورد، في وقت سابق الاربعاء أن ترامب أقر في فبراير/شباط بأنه كان على علم بمدى خطورة الفيروس وقدرته على الانتشار.

وأضاف الكتاب أن “ترامب قلل من شأن الفيروس لأنه لم يكن يريد خلق حالة من الذعر”.

وأظهر كتاب جديد للصحفي بوب ودورد أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترف بأنه علم بأن فيروس كورونا خطير ومعد للغاية قبل أسابيع من أول حالة وفاة مؤكدة في الولايات المتحدة”.

وكتب ودورد في كتابه عن إدارة ترامب والذي يحمل اسم “الغضب” أن “الرئيس قلل من تداعيات الفيروس مرارا”، بحسب ما نقلته شبكة “سي إن إن” يوم الأربعاء.

وقال الرئيس الأمريكي في حديثه مع ودورد في منتصف مارس/آذار 2020 “كنت أرغب دائما في التقليل من خطر الفيروس، وما زالت أفضل ذلك، لأنني لا أريد أن أحدث حالة من الذعر”، وفقا لما ذكر في الكتاب.

المصدر: روسيا اليوم