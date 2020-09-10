ندوة فكرية عبر الانترنت بعنوان “تعلمت من كربلاء”

نظمت العتبة الرضوية المقدسة ندوة فكرية عبر فضاء الانترنت بعنوان “تعلمت من كربلاء”، بالتعاون مع المجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) وجمعية الإمام المنتظر(عج) العالمية وجامعة المصطفى (ص) العالمية.

شارك فيها آية الله الشيخ محمد حسن اختري من ايران في محاضرة بعنوان “النظرة الملحمية للمرأة في واقعة عاشوراء اقتداءً بالسيدة زينب (ع) والنساء الكربلائيات”.

آية الله السيد عادل العلوي من ايران القى محاضرة بعنوان “الامام الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة”.

سماحة الشيخ عبد المنعم قبيسي من لبنان في محاضرة بعنوان “من دروس عاشوراء: الثبات في سبيل الله.

سماحة الشيخ حسن احمد الهادي من لبنان تحدث تحت عنوان “سبل نقل الثقافة الحسينية الى الجيل الجديد في عالمنا المعاصر”.

الاستاذة ام عباس الطاهر النمر من السعودية تحدثت في بحث بعنوان “ظهور العلاقة الاسرية لبيت الطالبيين (ع) في ارض كربلاء”..

المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية