صربيا تعلق كل التدريبات العسكرية المشتركة مع الدول الأخرى

أعلن وزير الدفاع الصربي ألكسندر فولين الأربعاء أن بلاده قررت تجميد خططها المتعلقة بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الدول الأخرى.

وقال فولين “خلال المرحلة اللاحقة لن نشارك في أي تدريبات مشتركة أو مشاريع أخرى مرتبطة بالقوات المسلحة، مع كل من الناتو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي وروسيا والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي والغرب والشرق”.

وأكد فولين أن “صربيا ستواصل مع ذلك تنفيذ خططها المتعلقة بتعزيز جيشها ورفع جاهزيته القتالية”، موضحا أن “القرار المذكور سيسمح لصربيا بالحفاظ على مكانتها كدولة حيادية عسكريا وحماية نفسها من أي ضغوط اقتصادية وسياسية لا تخدم مصالحها”.

وأشار فولين إلى أن “هذا القرار يمكن أن يشمل أيضا مشاركة القوات الصربية في عمليات حفظ السلام إذا استدعت الحاجة ذلك”.

المصدر: روسيا اليوم