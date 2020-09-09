لقاءات “اليوم الموعود” الفكرية تتواصل بتنظيم من جمعية الإمام المنتظر{عج} – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2020 - 23:04

لقاءات “اليوم الموعود” الفكرية تتواصل بتنظيم من جمعية الإمام المنتظر{عج}

منذ 16 mins 9 September، 2020
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ثقافي وديني - صفحات منوعة
اقيمت لقاءات “اليوم الموعود” الفكرية (الثاني والعشرون حتى السابع والعشرين) التي نظمتها جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية والعتبة الرضوية المقدسة وقناة الصراط الفضائية. وستنظم لقاءات متكاملة في عدد من المناطق ومؤتمر عالمي حول السيرة الحسينية .
وتضمنت اللقاءات مشاركات عديدة قيّمة منها: تلاوة عطرة من القرآن الكريم للمقرئ الدولي السيد محمد التميمي من العتبة الرضوية المقدسة. كلمة حجة الإسلام والمسلمين سماحة الشيخ مرتضى صياحي عضو جمعية الإمام المنتظر {عج}العالمية واعلن فيها عن مؤتمر لإزالة كل الأحاديث المدسوسة في السيرة الحسينية خلال محاضرة حسينية مخصصة للقاء الرابع والعشرين، سماحة الشيخ أحمد عيدي عضو جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية القى  محاضرة حسينية واختتم بدعاء الفرج مع عضو جمعية الإمام المنتظر{عج} العالمية فضيلة السيد حيدر عثمان. وكان تحدث في لقاء سابق الحاج عدنان بوشهري من مقام الامام الرضا عليه السلام.
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المصدر: جمعية الامام المنتظر العالمية

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