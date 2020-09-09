محامية الاسير الفلسطيني ماهر الاخرس تؤكد انه يواجه خطر الموت الحقيقي بمعتقلات العدو

أكدت “محامية الأسير الفلسطيني ماهر الأخرس” أحلام حداد أن “الحالة الصحية للشيخ الأسير ماهر الأخرس داخل مستشفى كابلان الاسرائيلي خطيرة جدا”، وتابعت “الاسير الاخرس يواجه خطر الموت الحقيقي في ظل استمرار تعنت ادارة مصلحة السجون في قرار اعتقاله وعدم الافراج عنه”.

وأشارت المحامية إلى أن “التقرير الطبي الذي تسلمته من طبيب إدارة مصلحة السجون يقول بالحرف الواحد: الأسير الاخرس يواجه خطر الموت الحقيقي”، واضافت “تم نقل الاسير الاخرس من مستشفى الرملة إلى مستشفى كابلان لخطورة وضعه الصحي”.

وحول قرار تجميد الاعتقال الاداري بحق الاسير الاخرس، قالت المحامية “هذا قرار خطير وضحك على الذقون وخدعة قانونية المفترض أن يُتخذ قرار الافراج عن الأسير الأخرس”، واضافت “لكن ما جرى هو توصية من قاضي محكمة الاستئناف لقائد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة بتجميد الاداري للشيخ ماهر نظرًا لخطورة وضعه الصحي”.

ويواصل الشيخ ماهر الاخرس اضرابه المفتوح عن الطعام منذ اعتقاله بتاريخ (7 – 7 -2020) ووضعه ضمن الاعتقال الاداري.

المصدر: فلسطين اليوم