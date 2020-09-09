وزير النقل اليمني يعلن توقف خدمات مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الأممية

أعلن وزير النقل اليمني زكريا الشامي الاربعاء عن توقف خدمات مطار صنعاء الدولي أمام الرحلات الاممية والمنظمات الدولية بسبب نفاد كمية المشتقات النفطية الأساسية والاحتياطية والطارئة التي كان يعتمد عليها في تشغيل المطار بشكل عام.

وأشار الشامي خلال لقائه مدير مكتب الممثل المقيم للأمم المتحدة باليمن ماثيو ليزلي والممثل المقيم لبرنامج الاغذية العالمي بصنعاء علي رضا إلى انه “سبق إشعار مكتب الامم المتحدة بصنعاء والمنظمات الدولية العاملة في اليمن بقرب نفاد كمية المشتقات النفطية التي يعتمد عليها في تشغيل المطار وتقديم الخدمات الملاحية الجوية للطائرات الأممية والمنظمات الدولية، لكنها لم تتفاعل مع ذلك”.

وقال الشامي “نحن منفتحين لإيجاد حل مشترك لإعادة فتح مطار صنعاء الدولي للاستمرار في تقديم خدماته الإنسانية”، ولفت إلى أن “منع تحالف العدوان دخول سفن المشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة يضر بالحركة والنشاط العام في اليمن ومنها الملاحة الجوية بمطار صنعاء الدولي”، وتابع “حيث يحتجز في عرض البحر 18 سفينة رغم حصولهن على التصاريح من قبل الامم المتحدة واليونفم”.

المصدر: موقع انصار الله