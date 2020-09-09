تركيا: الأمن يقبض على شخصين كانا يحضران لاعتداء إرهابي

قالت السلطات التركية إنه “تم إلقاء القبض على شخصين من التابعية السورية بولاية ماردين، كانا يحضران لاعتداء إرهابي في مدن كبرى وعلى شخص آخر ساعدهما في الدخول إلى الأراضي التركية”.

وقالت مصادر أمنية تركية إن “عملية مشتركة لجهاز الاستخبارات وقيادة الدرك في ماردين (جنوب شرق) رصدت دخول سوريين اثنين إلى تركيا وبحوزتهما مواد متفجرة”، ولفتت الى ان “الإرهبيين كانا سيستخدمان المتفجرات التي وضعاها في منزل سوري آخر، لتنفيذ هجوم إرهابي في أماكن مزدحمة، مثل مراكز التسوق والأسواق الشعبية”.

وتابعت المصادر “نفذت فرق المهام الخاصة والكوماندوز التابعة لقيادة الدرك في ماردين عملية مداهمة في ساعات الليل على مكان إقامة السوري وألقت القبض على الشخصين”، واضافت “ضبطت الفرق التركية خلال العملية نحو 15 كيلوغراما من المتفجرات البلاستيكية، و4 مفاتيح إشعال، و4 مفجرات كهربائية، وبطاقتي ذاكرة، و4 بطاريات 9 فولت”.

وأشارت المصادر الى ان “صادرت الفرق أيضا 3 هواتف كانت بحوزة الأشخاص الذين أوقفتهم ونقلتهم إلى قيادة الدرك لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”، وأكدت أن “المتفجرات التي ضبطتها الفرق تتمتع بقوة تدمير عالية جدا وقادرة على تفجير مبنى مكون من 3 طوابق”.

المصدر: روسيا اليوم