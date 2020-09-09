وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور: تسجيل 12 إصابة وعدد المصابين يرتفع الى 573

أعلنت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور اليوم، وبناء لتقرير رئيس طبابة القضاء الدكتور وسام غزال، تسجيل 12 إصابة ب covid_19 مثبتة ومؤكدة مخبريا، والإصابات جميعها لمقيمين مخالطين، بينهم إصابة من التابعية السورية.

وتوزعت الإصابات اليوم على النحو التالي : جويا 5، صور 2، الشهابية 2، العباسية 1، طيردبا 1، الحوش 1.

وعليه فإن عدد المصابين في القضاء إرتفع إلى 573 مصابا.

توزعوا على الشكل التالي:174 حالة وافدة ( 3حالات وفاة)..

389 حالة محلية (385 حالة من المخالطين ) بينها 88 حالة لمواطنين من التابعية الفلسطينية و9 حالات من التابعية السورية و2 حالات من التابعية العراقية،

22 حالة من قوات الطوارئ الدولية (اليونيفيل)، (10 حالات وفاة محلية)،وقد تماثل 259 منهم الى الشفاء بشكل تام.

واوضحت “ان وحدة إدارة الكوارث في إتحاد بلديات قضاء صور هي الجهة الوحيدة المخولة إصدار بيانات عن الواقع والمعطيات الصحية المتعلقة بفايروس كورونا وأعداد المرضى والمتعافيين والحالات المشتبهة وذلك وفق تقرير من رئيس طبابة القضاء، وعليه نأمل من جميع الأهل عدم الإنجرار وراء أي خبر لا يصدر عن هذه الوحدة”.

وختمت الوحدة “بسبب استمرار تزايد أعداد المصابين وفق تقارير وزارة الصحة العامة ننصح جميع القاطنين في قضاء صور الاستمرار بالالتزام التام بعدم الاختلاط وتطبيق كل التعليمات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء وإرشادات وزارة الصحة العامة لتفادي أية إصابة او ضرر محتمل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام