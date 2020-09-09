اليمن: اعتداءات جديدة للعدوان السعودي الاميركي في مختلف المحافظات

تواصل قوى العدوان الأمريكي السعودي على اليمن تصعيدها الجوي وشن غارات مكثفة على مختلف المحافظات.

وأوضح مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان شن 9 غارات على مديرية رحبة و4 غارات على مديرية مدخل بمحافظة مأرب و وثلاث غارات على مديرية خب والشعف بالجوف وغارة جوية على مديرية ناطع بالبيضاء وغارة على مدينة حرض بحجة وغارتين على منطقة الربوعة في عسير”.

وتابع المصدر انه “في الحديدة ارتكبت قوى العدوان والمرتزقة أكثر من 82 خرقا لاتفاق التهدئة في جبهات الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية”، وأوضح أن “من بين خروق العدوان، استحداث تحصينات قتالية قرب شارع الخمسين وتحليق 14 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 و10 خروق بقصف مدفعي و70 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة”.

المصدر: موقع انصار الله