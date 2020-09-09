نعمه ومرتضى اكدا في مؤتمر صحافي مشترك انخفاض الاسعار بشكل قوي في الفترة المقبلة

اشار وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمة في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى، الى ان “الاسعار ستنخفض بشكل قوي في الفترة المقبلة بعد القرار الذي سنتخذه، وهذا الموضوع سيساعد المواطن اللبناني”.

واشار مرتضى الى ان “قرار الدعم اتخذ لحماية اللبناني الذي يعيش وضع صعب، والمزارع الذي يؤمن الامن الغذائي يجب الوقوف الى جانبه، ولكن حذار من التجار الذين يأخذون الموضوع الى غير اتجاه”.

ودعا المزارعين الى “استقرار الاسعار كي لا يتم الاستيراد من الخارج، ونحن ندعو كل الاجهزة للتعاون في اطار ضبط الاسعار، على ان يتم تسعير كل المنتجات المدعومة، ولن نسمح لاي محتكر او تاجر ان يبيع بغلاء فاحش، لان هذا الدعم للشعب اللبناني والمزارعين، ونحن نريد تأمين الامن الغذائي للبنانيين”.

وقال نعمه: “ارسلت 6 قوانين الى مجلس الوزراء تتعلق بتعزيز المنافسة، حماية المستهلك والانضمام لمعاهدات دولية لحماية الملكية الفكرية والأدبية والفنية والصناعية وتصنيف السلع والخدمات، وتم نشرهم على موقع الوزارة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام