شعث شيعت ابنها مهدي وهبي وتوقيف 3 من المتهمين بقتله

شيعت بلدة شعث اليوم، ابنها المغدور مهدي وهبي الذي قضى خلال محاولة عصابة سرقة اغنام من مزرعته، بعد توقيف 3 من المتهمين بمقتله لدى مخابرات الجيش، فيما المتهم الرابع لا يزال فارا من وجه العدالة.

وتقدم موكب التشييع رئيس اتحاد بلديات شمال بعلبك زهير الحاج حسن ورئيس بلدية شعت علي العطار وفاعليات المنطقة.

وتحدث رئيس رابطة مخاتير البقاع الشمالي المختار علي الحاج حسن متمنيا على الدولة أن “تاخذ دورها في بعلبك الهرمل كما في باقي المناطق اللبنانية، لنتخلص من التفلت الأمني، وحتى لا نذهب إلى الأمن الذاتي”. واعتبر أن “قضية الشهيد مهدي أصبحت في عهدة الأجهزة الأمنية والقضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام