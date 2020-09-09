مرتضى: لعدم نقل ملكية اي عقار في المنطقة المنكوبة الا بإذن من وزارة الثقافة

أوعز وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال عباس مرتضى بـ”اتخاذ الاجراءات اللازمة بالتعاون مع وزارة المالية، استنادا للقرارات التي قضت بعدم نقل ملكية اي عقار في المنطقة المنكوبة الا بإذن وزارة الثقافة لتبيان واقعه البنياني والتراثي.

وقد تباحث مرتضى بهذه الخطوة مع وفد من نواب تكتل “لبنان القوي” ضم: نقولا الصحناوي: سيزار أبي خليل، العميد أنطوان بانو وألكسي ماتوسيان في حضور مدير عام الآثار سركيس الخوري.

وقال مرتضى: “إن ما تعرضت له بيروت أصاب كل الوطن في الصميم لأنها قلب الوطن، وهي بيتنا وملجأنا وحاضنتنا جميعا، ويجب الحفاظ على النسيج الاجتماعي والديموغرافي والتراثي لبيروت انطلاقا من الحرص المتناهي من الرئيس نبيه بري الذي حذر من هذا الأمر”.

وتخلل اللقاء عرض من مرتضى لعمل الوزارة في المنطقة المنكوبة والتقدم الحاصل في سير العمل بتعاون وجهود الجهات المختلفة.

وأشار مرتضى الى “ايمانه بفكر الامام المغيب السيد موسى الصدر ووصاياه، وترجمته عمليا بالتمسك بالتعايش الاسلامي المسيحي، وعملا بتوجيهات دولة الرئيس نبيه بري للحفاظ على مناطقنا بنسيجها الاصلي، بالتكاتف والتعاون بين الجميع”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام