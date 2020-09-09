مسيرات في ايران الخميس استنكارا للإساءة للنبي محمد(ص) والقرآن الكريم

أعلن نائب رئيس “المجلس التنسيقي للإعلام الاسلامي” في الجمهورية الاسلامية الايرانية نصرت الله لطفي الاربعاء ان “طهران وسائر المحافظات الايرانية ستشهد يوم الخميس مسيرات ضخمة استنكارا للإساءة للنبي محمد بن عبد الله (ص) والقرآن الكريم”.

وقال لطفي “بعد إصدار قائد الثورة الاسلامية بيانا في إدانة الإساءة للنبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، أعلنت مختلف الفئات استعدادها لإقامة المسيرات والتجمعات الاحتجاجية والاستنكارية، وتم إرسال بلاغ الى المحافظات لإقامة تجمعات يوم غد الخميس في عدد من المحافظات في البلاد”.

وأوضح لطفي انه “نظرا لظروف انتشار كورونا، ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع”، وتابع ان “التجمعات تنطلق في المحافظات التي لا تواجه خطرا كبيرا من حيث انتشار كورونا، وذلك مع مراعاة التباعد الاجتماعي والمبادئ الصحية”.

ولفت لطفي الى انه “في طهران سينطلق هذا التجمع في الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (12:30 بتوقيت غرينتش) في ساحة الامام الحسين (عليه السلام) وسيلقي خلاله حجة الاسلام مجتبى ذوالنوري، رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي، خطابا يتناول فيه بالتحليل موضوع الاساءة للنبي (ص) والقرآن الكريم وخلفياته الصهيونية الاستكبارية”.

المصدر: وكالة فارس