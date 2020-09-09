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September 9 2020 - 20:00

رئيس بلدية مشحا ناشد فهمي: لحل مشكلة رخص البناء المتوقفة منذ سنوات

منذ 32 mins 9 September، 2020
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لبنان

ناشد رئيس بلدية مشحا طلال علوش، في بيان اليوم، وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال العميد الركن محمد فهمي “ايجاد حل لمشكلة رخص البناء المتوقفة منذ سنوات حيث باتت هذه المشكلة مزمنة”.

وقال: “نتمنى من معاليك وانت ابن مؤسسة وطنية منح رخص البناء لـ 150 مترمربعا ولمدة شهر ضمن الأملاك الخاصة، لأن معظم الأراضي شيوع بين أعداد كبيرة من المالكين، وهي بحاجة إلى فرز وضم، ولا تتوفر فيها الشروط المطلوبة للحصول على ترخيص من التنظيم المدني، في حين أن السماح بورش البناء يحرك مجمل العجلة الاقتصادية والمعيشية وتعم فائدته على نسبة كبيرة من العلائلات الفقيرة والعاملين في مجال البناء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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