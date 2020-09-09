انفجار قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2020 - 18:28

انفجار قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية (سبوتنيك)

منذ 12 mins 9 September، 2020
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