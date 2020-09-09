انفجار قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2020 - 18:28
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وزير الخارجية الفلسطيني أمام اجتماع الجامعة العربية: نرفض خطوة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ونأمل رفضكم لها
الكرملين: تعليق لقاح "أكسفورد" يؤكد ضرورة العمل على حزمة لقاحات كما هو الحال في روسيا
المرحلة الأولى من التدقيق تتضمن قائمة أولية بالمعلومات المطلوبة من مصرف لبنان ستسلمها Alvarez للوزير وزني خلال 24 ساعة
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
العميد يحيى سريع: قواتنا تواصل عملياتها باتجاه مطار أبها السعودي وكلما استمر العدوان والحصار استمرت عملياتنا وتوسعت
وزير الخارجية الفلسطيني أمام اجتماع الجامعة العربية: نرفض خطوة التطبيع الإماراتي الإسرائيلي ونأمل رفضكم لها
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مسؤول كبير في واشنطن: الرئيس ترامب سيعلن قريباً عن سحب المزيد من القوات من العراق وافغانستان
توصل وفديّ حكومة الوفاق الليبية وقوات حفتر إلى اتفاق على ضرورة إيجاد تسوية سياسية شاملة بعد مفاوضاتهما في المغرب
الناطق باسم الدفاع المدني السوداني: وفاة 103 وانهيار أكثر من27 ألف منزل كليا و42 ألف جزئيا بسبب الفيضانات
الجيش الإيراني: انطلاق المراحل الرئيسية لمناورات "ذو الفقار" المشتركة غدا في المياه الجنوبية لمدة 3 أيام
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الخارجية الروسية: روسيا تندد بحملة تضليل في قضية نافالني وهي تهدف لفرض عقوبات عليها
استطلاع للرأي: بايدن يتقدم بفارق كبير على خصمه ترامب في نوايا التصويت للناخبين المتحدرين من أميركا اللاتينية
إصابة نائب الرئيس الأفغاني بجروح طفيفة في انفجار استهدفه في كابول
حركة طالبان تنفي مسؤوليتها عن التفجير الذي استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني
شركة أسترازينكا وجامعة أوكسفورد أوقفتا تطوير لقاح ضد كورونا للإشتباه بتأثيره السلبي على صحة أحد المتطوعين
الكرملين: تعليق لقاح "أكسفورد" يؤكد ضرورة العمل على حزمة لقاحات كما هو الحال في روسيا
الرئيس الفنزويلي: الدفعة الأولى من اللقاح الروسي "سبوتنيكv" المضاد لكورونا ستصل إلى بلدنا خلال شهر أيلول الحالي
الوكالة الفرنسية: أكثر من 300 ألف وفاة بكورونا في أميركا اللاتينية
مواصلة عملية إنقاذ واسعة النطاق في مخيم موريا للاجئين في جزيرة ليسبوس اليونانية حيث اندلعت عدة حرائق
59 جسرا وأكثر من ألفي منزل دمرت جراء الإعصار مايساك في كوريا الشمالية
تجمع علماء جبل عامل دان الاساءة الى النبي محمد( ص) ورأى أنها استهداف لإثارة الفتن
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وزير الخارجية المصري: التدخلات التركية السافرة في الدول العربية تمثل أهم التهديدات للأمن القومي
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
الجيش اللبناني يضع بتصرف المواطنين الأرقام التالية لتلقي الشكاوى والمراجعات: 3-2-01987001 وفاكس 01987004
وزارة الصحة اللبنانية تعمل على خط ساخن للتبليغ عن حالات فيروس كورونا على مدار الساعة على الرقم التالي: 01594459
الرئيس بري يتوجه بكلمة متلفزة الى اللبنانيين في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه الإثنين المقبل الساعة 3 عصرا
انفجار قرب القصر الرئاسي بالعاصمة الصومالية (سبوتنيك)
منذ 12 mins
9 September، 2020
الصومال
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