مروحيات #الجيش السوري وطائرة إيرانية تشارك في اطفاء الحرائق بمنطقة #عين_الشمس بريف #حماة الغربي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 9 2020 - 18:28

مروحيات #الجيش السوري وطائرة إيرانية تشارك في اطفاء الحرائق بمنطقة #عين_الشمس بريف #حماة الغربي

منذ 15 mins 9 September، 2020
سانا
خبر وصورة - سورية - عربي وإقليمي

المصدر: سانا

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