خلية ازمة جبل عامل مرجعيون: 5 حالات جديدة وحالة قيد التحقق و6 حالات شفاء

أصدرت خلية الازمة في إتحاد بلديات جبل عامل – مرجعيون التقرير اليومي عن مستجدات كورونا لليوم الاربعاء حتى الساعة الثانية بعد الظهر، بناء لتقرير طبيب قضاء مرجعيون والبلديات.

وجاء فيه: “سجل اليوم: حالات جديدة: خمس حالات: 3 الخيام – 1 ميس الجبل – 1 حولاقيد التحقق: حالة واحدةحالات الشفاء: ست حالات شفاء وبناء عليه فان عدد المصابين في قرى الاتحاد ومنذ بداية الازمة حتى تاريخه هو 122 إصابة وحالات الشفاء 89 حالة وأربع حالات وفاة. يوجد حاليا قيد المتابعة 27 حالة مصابة مؤكدة مخبريا قيد الحجر المنزلي، اضافة الى حالتين نقلت سكنهما الى بيروت وهي تحت متابعة واشراف الجهات المعنية. ملاحظة: ان خلية الازمة في اتحاد بلديات جبل عامل بالتعاون مع طبابة القضاء هي المخولة باصدار البيانات المتعلقة بالاجراءات الصحية في ملف كورونا، وعليه نأمل من اهلنا الكرام عدم الانجرار وراء اي خبر لا يصدر عن الخلية. كما يلفت الاتحاد أهلنا الكرام إلى ضرورة الالتزام بكافة الاجراءات والضوابط الوقائية الصادرة عن الجهات المعنية وذلك حفاظا على صحتكم وصحة أبنائكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام