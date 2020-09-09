تسجيل 127 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الايرانية سيما سادات لاري أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر الأربعاء 393 الفاً و425 شخصا وبوفاة 127 شخصا آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 22 الفا و669 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي، انه “تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2313 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 393 الفا 425 حالة لغاية الان بينهم 3735 منهم في وضع حرج”.

واضافت، ان “عدد المتعافين من الفيروس بلغ 339 الفا و111شخصا لغاية الان، ولكن للأسف توفي 127 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 22 الفا و669 شخصا”. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان ثلاثة ملايين و457 الف و743 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس “کوفید 19” في انحاء البلاد حتى الان.

المصدر: ارنا