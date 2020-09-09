جهاز PCR من الكتيبة الإيطالية الى بلدية صور

قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة في إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة “اليونيفيل” هبة إيطالية عبارة عن جهاز PCR و300 فحص COVID – 19 لبلدية صور، في حضور قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال أندريا دي ستازيو، رئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق، رئيس لجنة الصحة في البلدية الدكتور خليل جودي، الدكتور طاهر فردون، الدكتور خليل الحسيني، عدد من فاعليات المنطقة، الاطباء والممرضين وضباط من الكتيبة الإيطالية.

وتأتي الهبة الإيطالية، في إطار جهودها المتواصلة المشتركة والآيلة الى مساعدة السكان والمجتمع المحلي لاحتواء فيروس كورونا والحد من انتشاره، عبر تقديم هذه الهبة وبناء على طلب من رئيس البلدية المهندس حسن دبوق وتوصية من لجنة الصحة في المدينة.

كما ان الدعم الذي قدمته الكتيبة الإيطالية اليوم في منطقة عملياتها في القطاع الغربي هو استمرار للدعم المماثل الذي قدمته البعثة وحفظة السلام التابعون لها إلى مناطق مختلفة في جنوب لبنان، في اطار دعم الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة والسلطات المحلية لمحاربة وباء فيروس كورونا.

وأعرب دبوق عن امتنانه للكتيبة الإيطالية على “الدعم الذي تقدمه الى سكان جنوب لبنان عبر تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية المهمة لسكان المنطقة”. وخص بالشكر “الجنرال دي ستازيو وطاقمه من اللواء ساسساري على هذه الهبة المهمة، والتي تندرج في اطار التدابير المشتركة بين البلدية والقوة الإيطالية الوقائية والاحترازية للحد من تفشي وباء الكوفيد-19، ومنع انتشار الفيروس بين حفظة السلام العسكريين والمدنيين وكذلك بين السكان المضيفين”.

ونوه الجنرال دي ستازيو بالطاقم الطبي والتمريضي في منطقة صور على “الجهود التي يبذلونها يوميا لمكافحة الوباء بحيث نذروا أنفسهم ويقدمون التضحيات من أجل صحة الإنسان،” وأشاد بـ”دور دبوق المحوري والاساسي في مواجهة جائحة كورونا.

وختم مشددا على “مواصلة الحوار والتعاون الثابت والفاعل بين السلطات المحلية وخصوصا في مجال تحسين الظروف الحياتية للسكان المحليين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام